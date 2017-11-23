Eskişehirspor’un zor günleri

İldiz, oyuncaların özverili çalıştığını, futbol adına son haftalarda yaptıklarının sonucunun da yansıdığını belirtti. Yücel İldiz, "Geçen hafta skoru da kazandık, moral açısında hangi seviyede olduğumuzu maç sonrası futbolcuların sevincinde de görülmüştür. Burada herkes tüm profesyoneller özverili çalışıyorlar. Ancak bu kadar tepkisizlik ve sahipsizliğe oyuncularım da isyan etmek durumunda kaldılar. Kendi tempoları çerçevesinde içeride antrenman yapıyorlar. Antrenmana çıkmadılar. Eskişehirspor’u zor durumda bırakmak anlamında değil ama sahipsizliğe isyandır bu. Bütün çalışanlar adına konuşuyorum. Biran önce bu kulübün idare edecek insanların sorumluluk alması gerekiyor. Telafisi olmayan yollara gidebilir Eskişehirspor. Oyuncu arkadaşlarımız bu uyarıyı yapmak istediler. Umarım bu uyarı sahibini bulur. Herkesi uyandırabilir diye düşünüyorum. İnşallah bu süreç Eskişehirspor için iyi olur.

Takım olarak zor bir konumda olduklarını, bu tabloyu herkesin çok iyi değerlendirmesi gerektiğini anlatan İldiz, şunları söyledi;

"Aksi durumda bu çok büyük camiaya yazık olur. Profesyonel insanları pazar günü sahaya çıkarız ve elimizden geleni yaparız. Bu tablo umarım herkese ders olur. Fotoğraf içinde Eskişehirspor hangi konumda olduğunu görsün. Herkesi bu tabloyu görmeye davet ediyorum. Herkes bir yerinden tutarsa ancak toparlarız. Sahaya çıkıp elimizden geleni yaparız. FİFA ile ilgili duyumlarımız var bunun çaresi bulunur inşallah. Gelirken başkan ile konuştuğumuz plan ve program bu değildi, hiç biri ile örtüşmüyor. Tablo böyle devam ederse süreci değerlendireceğiz. Elimden geldiğince bir profesyonel olarak durumu toparlamaya çalışıyorum. Sağduyulu davranmaya çalışıyoruz."