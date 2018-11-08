ESOGÜ ‘Organ bağışının' önemine dikkat çekti

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül, organ bağışına dikkat çekmek amacıyla ESOGÜ Tıp Fakültesi Transplantasyon ekibinden öğretim üyeleri Prof. Dr. İlter Özcan, Prof. Dr. Bülent Ünal, Prof. Dr. Garip Şahin ve Prof. Dr. Murat Ulaş ile bir araya geldi. Organ bağışının yaygınlaştırılması için yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunulan toplantıda Rektör Şenocak, toplumun bilinç seviyesini ve farkındalığını artırıcı eğitimler, bilgilendirmeler ve etkinliklerle halkın bu konuya daha çok hassasiyet göstereceğini belirtti. Rakamsal verilerin organ nakli konusunun toplum için ne kadar hayati olduğunu açıkça gösterdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kemal Şenocak Türkiye'de en yaygın olarak nakli gerçekleştirilen organların böbrek ve karaciğer olmasına rağmen halen her 10 diyaliz hastasından 2'sinin nakil beklediğini belirtti.

“2017 yılında 3 bin 400 civarında böbrek nakli yapılmıştır”

Ayrıca konuyla ilgili yapılan ortak açıklamada, son 10 ayda ESOGÜ'de gerçekleştirilen böbrek ve karaciğer nakillerinin başarılı geçtiği belirtilerek, “İleri dönem böbrek ve karaciğer yetmezliğinin en etkili, hatta tek tedavi yolu olan böbrek ve karaciğer nakilleri üniversitemizde son 10 aydır başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Organ bağışında işgücü ve fiziksel şartların hazır olmasının yanında, hastanelerin ve toplumun organ bağışı konusundaki farkındalığı da önemlidir. Ülkemizde organ nakli için bekleyen hasta sayısı artmakta ancak yapılan organ nakilleri bu ihtiyacı karşılamamaktadır. Her yıl onlarca hasta nakil bekleme sırasındayken kaybedilmektedir. Böbrek nakilleri için sırada bekleyen kayıtlı hasta sayısı 25 bin, karaciğer için ise 5 bin civarındadır. Buna karşılık 2017 yılında 3 bin 400 civarında böbrek nakli yapılmıştır. Benzer bir durum karaciğer nakilleri için de geçerlidir. Ülkemizde ne yazık ki yapılan nakillerin çok büyük kısmı canlı vericilerden yapılan nakillerdir. Ülkemiz ve bölgemizde organ bağışı yeterli olmadığından tamamen sağlıklı olan bireylerden alınan organlar nakledilmektedir. Bu nedenle organ bağışının önemi açıktır. Ancak ülkemizde tespit edilen beyin ölümü olgularındaki organ bağışı oranı yüzde 20 ile maalesef düşüktür. Bu oran diğer ülkelerde yüzde 80 civarındadır. ESOGÜ Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezimiz son bir yıldır aktif bir şekilde çalışmaktadır. Merkezin kurulmasından itibaren toplam 24 beyin ölümü tespit edilmiş, bunlardan 11'inde organ bağışı için onay verilmiştir. Bu organların büyük bir kısmı merkezimizde başarı ile nakledilmiştir. Bir kısmı ise diğer illerde yaşayan organ nakli bekleyen hastalar için gönderilmiştir. Üniversitemizde beyin ölümü olan hastalarda organ bağışı oranı yüzde 50'ye yakın olup, bu oran Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Organ Nakli Merkezimizde bugüne kadar canlı vericili ve kadaverik vericilerden olmak üzere 13 böbrek ve 9 karaciğer nakli başarıyla yapılmıştır” diye bildirildi.