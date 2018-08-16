Açılışta ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gül Durmaz ve anabilim dalı öğretim üyeleri ile akademik ve idari personeli yer aldı.

Yeni yapılandırılan Tıbbi Mikoloji Laboratuvarı Eskişehir ve çevresine hizmet vermeye devam ediyor. ESOGÜ Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı bünyesinde yaklaşık 10 yıl önce kurulmuş olan Tıbbi Mikoloji Bilim Dalı’nda, Mikoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yasemin Öz denetiminde tüm mantar enfeksiyonlarının teşhisi ve tedavisinin yönlendirilmesine yönelik testler uygulanıyor. Bunun yanı sıra Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlarına yan dal uzmanlık eğitimi de veriliyor.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikoloji Bilim Dalı Laboratuvarı, konusunda uzman bir öğretim üyesi tarafından yönetilen, hem akademik çalışmaların yapıldığı hem de hasta hizmetinin verildiği, Eskişehir’deki tek merkez olma özelliğini sürdürüyor.