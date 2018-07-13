ESOGÜ Tıp Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu

ESOGÜ Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen tören, öğrencilerin salona gelmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra fakülteyi birincilik ile bitiren iki öğrencinin konuşması ile devam eden mezuniyette, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak de bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından öğrenciler yemin ederek diplomalarını aldılar. Son olarak ise fakülte birincileri mezuniyet kütüğüne isimlerinin yazılı olduğu plakaları çaktılar.

"Güçlü Türkiye, güçlü gelecek için yapmamız gereken bilgi ile donanmış bireyler olarak çalışmaktır"

Törende konuşan ESOGÜ Rektörü Şenocak, güçlü bir Türkiye için bilgi ile donanmış bireyler olunması gerektiğini ifade ederek, "İçinde bulunduğumuz yüz yıl, eğitim seviyesi yüksek insan gücüne sahip ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürebilen ülkelerin yüz yılı olacaktır. Genç nüfusa sahip olan ülkemiz için eğitim, öğretim ve araştırmaların kalitesinin arttırılması çok daha iyi bir şekilde Türkiye’nin yükselişini sağlayacaktır. Güçlü Türkiye, güçlü gelecek için yapmamız gereken bilgi ile donanmış bireyler olarak çalışmaktır. Bu bizim vatan borcumuzdur. Her birimiz nefes aldığımız ilk andan itibaren ülkemize olan bu borcumuzla doğarız. bu borç öncelikle binlerce yıldır vatan ve bayrak uğruna kendilerini feda eden aziz şehitlerimize olan borcumuzdur. Bu vesile ile aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz minnet, rahmet ve saygıyla anıyorum" dedi.

"Hekimlik uygulamalarında sadece bilgi ve beceri sahibi olmak yeterli değildir"

Yaşamın en temel unsurunun sağlık olduğunu söyleyen Rektör Şenocak, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Sağlık sisteminin temel unsuru da hekimlik mesleğidir. Bit tıp öğrencisinin hekim olabilmesi için zekasını, çalışkanlığını, becerisini ve sabrını ortaya koyarak ciddi ve zorlu bir eğitim süreci geçirmesi gerekmektedir. Ancak hekimlik uygulamalarında sadece bilgi ve beceri sahibi olmak yeterli değildir. Adanmışlık, fedakarlık, dürüstlük, doğruluk, ahlaklılık, ekip çalışması yapabilme kabiliyeti,mesleki yeterlilik, topluma ve mesleğe karşı sorumluluk iyi bir hekim olmanın temel şartlarıdır. Fakültemizin bir parçası olan sağlık uygulama ve araştırma hastanemizin geliştirilmesi, bölge halkımıza daha kaliteli hizmet verilmesi yanı sıra, verdiğimiz tıp eğitiminin kalitesinin arttırılmasını doğrudan etkileyecektir. Bu sebeple son yıllarda hastanemize yaptığımız yatırımları arttırmakta kararlıyız.