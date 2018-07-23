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23 Temmuz 2018 15:52

ESO’nun “Meslek Grupları Firma ve Ürün Tanıtım Fuarları” başlıyor

Eskişehir Sanayi Odası’nın (ESO) 16 Meslek Komitesi üyeleri kendi sektörlerindeki firmalarla bir araya geliyor.

ESO’nun “Meslek Grupları Firma ve Ürün Tanıtım Fuarları” başlıyor

23 Temmuz 2018 15:52


ESO tarafından ilk defa gerçekleştirilecek “Meslek Grupları Firma ve Ürün Tanıtım Fuarları” sanayicilerin birbirini daha çok tanımasına, karşılıklı satın almaya ve işbirliğine katkı sunacak. Fuarlar hakkında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, fuarlar sayesinde firmalar arasındaki işbirliği ve ticaretin artacağını ve hep dile getirdikleri sanayicilerin birbirini daha çok tanıma ortamına katkı sunacağının altını çizdi.


Fuarlar 3 ay sürecek


Eylül ayında başlayacak ve 3 ay sürecek fuarlar boyunca 16 meslek komitesi farklı günlerde bir araya gelecek. ESO Meslek Grupları Firma ve Ürün Tanıtım Fuarları kapsamında ayrıca İstanbul, Ankara ve Eskişehir’e komşu şehirlerden firmalarda fuarlara davet edilerek Eskişehir’de üreten sanayicilerle buluşturulacak. ESO hizmet binasında gerçekleştirilecek fuara katılan her firmaya ESO tarafından 10 ila 12 metrekare fuar alanı tahsis edilecek ve fuarların açılışı ortak toplantıyla başlayacak ve tüm gün sürecek.


ESO tarafından açıklanan fuar takvimine göre ise; 12 Eylül 2018 tarihinde ilk olarak 12. Meslek Komitesi fuarı ile başlayacak etkinlik 19 Eylül’de 13. Meslek Komitesi, 26 Eylül’de 11 ve 14. Meslek Komitesi, 3 Ekim’de 3 ve 4. Meslek Komitesi, 10 Ekim’de 5. Meslek Komitesi, 17 Ekim’de 7. Meslek Komitesi, 24 Ekim’de 8. Meslek Komitesi, 31 Ekim’de 9. Meslek Komitesi, 7 Kasım’da 2-16-10. Meslek Komitesi, 14 Kasım’da 1. Meslek Komitesi, 21 Kasım’da 15. Meslek Komitesi, 28 Kasım’da 9. Meslek Komitesi ve 5 Aralık tarihinde de 6. Meslek Komitesi fuarları gerçekleştirilecek.




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