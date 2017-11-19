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19 Kasım 2017 15:33

Fenerbahçe Doğuş-Eskişehir Basket maçında kavga

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Eskişehir Basket ile Fenerbahçe Doğuş arasında oynanan mücadele öncesinde taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Fenerbahçe Doğuş-Eskişehir Basket maçında kavga

19 Kasım 2017 15:33


Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu’nda oynanan Fenerbahçe Doğuş-Eskişehir Basket mücadelesine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Günler öncesinden Eskişehir Basket tribünlerinin biletleri tükenirken, Fenerbahçeli taraftarlar da maçtaki yerini aldı. Karşılaşma öncesinde her iki takım seyircisi de tezahüratlarda bulunurken, maçın başlamasına kısa bir süre kala taraftarlar arasında arbede yaşandı. Çıkan olaylara özel güvenlik görevlileri ve polisler müdahale etti. Müdahaleler sonrasında kavga yatıştırılırken, sözlü atışmalar ise devam etti.




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