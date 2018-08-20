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20 Ağustos 2018 00:27

Giray Bulak: "Oyuncularıma çok kızgınım"

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, Eskişehirspor ile berabere kaldıkların maçın ardından oyuncularına kızgın olduğunu söyledi.

Giray Bulak:

20 Ağustos 2018 00:27


Lisans krizi nedeniyle U-21 kadrosuyla Eskişehirspor maça çıkarken, 2 kez öne geçen Balıkesirspor Baltok galibiyeti koruyamadı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, "Üzüldüğüm bir maç oldu. Söylediğimiz, istediğimiz veya çalıştığımız bir çok şeyi yapamadık diyebilirim. Bu bakımdan oyuncularıma çok kızgınım. 2 defa öne geçip gençlere karşı skoru koruyamazsanız bunu sorgulamamız lazım. Oyun adına çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Fazla bir şey yapamadık. En azından buraya gelen seyircilere Balıkesirspor’un nasıl bir takım olduğunu göstermek istedik. Baskı, stres, oyuncularımızın paniklemesi istemediğimiz sonuç ortaya koydu. Pasa dönmeye çalıştık, çok sevdiğimiz şeyi de yapamadık. Eskişehirspor’un gençlerini kutluyorum ve alınlarından öpüyorum. İyi mücadele ettiler. Taraftar müthiş, Fuat hoca ve Halil Başkan centilmence bizi ağırdılar, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.




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