Gönüllü gençler ESOGÜ ve UNFPA Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nde

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ortaklığı ile Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu ve yerelde ihtiyaç sahibi kadın ve kız çocuklarına sağlık, eğitim ve danışmanlık hizmetleri veren Kadın Sağlığı Danışma Merkezi, Uluslararası bir öğrenci birliği olan AIESEC (Uluslararası Ticari Bilimler Ekonomi Öğrenciler Birliği) ekibini ağırladı.

10 farklı ülkeden gelen 21 genç, yaklaşık bir ay boyunca çeşitli etkinliklerle merkez faaliyetlerine destek verdi. Cezayir, Romanya, Tunus, Mısır, Fas, İspanya, İtalya, Endonezya, Portekiz ve Dubai'den gelen gençlerden oluşan AIESEC ekibi, "Kadın Sağlığı ve Meme Kanseri", "Dünyada Önemli Kadın Modelleri", "İslam Tarihinde İz Bırakan Kadınlar", "Depresyon, Anksiyete ve Başetme Yolları", "Etkili İletişim ve İletişim Becerileri", "İş Hayatında Kadının Yeri" ve "Güzellik Standartlarını Yıkmak" başlıklarıyla çeşitli farkındalık oturumları düzenledi. Gönüllü gençler düzenledikleri etkinliklerle merkezde yürütülen toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleyici ve kadınları güçlendirici çalışmalara katkıda bulundu. Yaklaşık bir ay süren programın sonunda AIESEC ekibindeki gençlere Kadın Sağlığı Danışma Merkezi tarafından teşekkür belgesi verildi.