Hamamyolu’nda Kalabak çeşmeleri

Hamamyolu’nda sıcak yaz günlerinde vatandaşların su ihtiyacı gidermek ve Eskişehir’e gelen turistlerin ‘Kalabak Suyunu’ tatmaları için çeşmeler bulunuyor. Hamamyolu Caddesi’nde 2 farklı noktada bulunan çeşmeler, 3 ayrı boyda dizayn edildi. Toplamda 6 adet olan çeşmelerden gün boyu ‘Kalabak Suyu’ akıyor. Eskişehir’in meşhur suyu olan Kalabak Suyuna Eskişehir’e gelen turistler daha çok ilgi gösteriyor. ‘Kalabak Suyu’nun tadını merak eden turistler, Hamamyolu’nda bulunan çeşmelerden suyu içebiliyor aynı zamanda yanlarında bulunan şişelere de doldurabiliyorlar.