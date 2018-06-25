Haydi, Nasreddin Hoca’nın diyarı Sivrihisar’a

Yapılan açıklamaya göre; düzenlenecek festival ile, felsefi mizahın dünyadaki en büyük temsilcisi, düşünür ve gönül dostu Nasreddin Hoca’yı memleketi olan Sivrihisar’da anmak, anarken Sivrihisar kültürüne ve Nasreddin Hoca’ya dair bir çok değeri bir arada bulabilmek amaçlanıyor. Yalnızca ‘Dünyanın Merkezi’ değil, aynı zamanda dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Sivrihisar’daki Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’nde; konserler, halk dansları toplulukları gösterileri, yarışmalar ve çeşitli etkinliklerin yer alıyor.

Açıklamada, “Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen, büyük ses getiren hafızalarda yerini koruyan festival bu sene de dopdolu. ‘Dünyanın Merkezi Sivrihisar’ ülkemizden ve çeşitli ülkelerden yerli ve yabancı binlerce katılımcıyı ağırlamaya hazırlanıyor. Festival kapsamında ülkemizi yurt içi ve yurt dışında başarıyla temsil eden Kuzeyin Uşakları, KKTC Kıbrıs Sütlüce Dans Grubu, Hindistan Halk Dansları Topluluğu, Makedonya Halk Dansları Topluluğu ve Güney Kore Halk Dansları Topluğu sahne alarak gösterilerini sergileyecekler. Farklı kültür ve medeniyetlerin buluşma noktası Sivrihisar olacak. 28 Haziran Perşembe günü Eskişehir’de kortej yürüyüşü ve akabinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim-Kültür ve Sanat Merkezi Sazova’da “Nasreddin Hoca ve Sivrihisar Sergisi “ açılışı yapılacak. 29 Haziran Cuma günü saat 10:30’da Sivrihisar Açık Hava Heykel Müzesi Alanında Protokol katılımı ile başlayacak festival 3 gün boyunca devam edecek. Cuma akşamı Mithat Körler ve Grup Hababam Fest sahne alacak. 30 Haziran Cumartesi akşamı Alem FM sunucusu Hilal Özgani’nin muhteşem DJ performansı ve Sanatçı Tuğba Yurt Sivrihisar’da olacak. 1 Temmuz Pazar akşamı saat 20:30’da Koray Avcı muhteşem şarkıları ile Dünyanın Merkezi Sivrihisar’da sevenleri ile buluşacak” denildi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ise festivalle ilgili olarak, “İlçemizde gerçekleştireceğimiz Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivalinde Sivrihisar yine medeniyetlerin buluşma noktası olacak, Farklı kültür ve medeniyetten birçok insan burada bir araya gelerek kültür alışverişinde bulunacak. Sivrihisar’ın böylesine güzel bir şeye 2. kez ev sahipliği yapıyor olmasından büyük mutluluk duyuyorum. 7’den 70’e herkese hitap eden bir festival gerçekleştiriyoruz. Nasreddin Hocamıza her daim sahip çıkıyor, hatırlıyor ve hatırlatıyoruz. Dünyanın Merkezinde buluşmak dileğiyle” diye belirtti.