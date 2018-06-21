İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde mezuniyet günü

Anadolu Üniversitesi Spor Salonunda düzenlenen törene; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Gültekin, Prof. Dr. Mustafa Kemal Biçerli, Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı’nın yanı sıra öğretim elemanları, üniversite mensupları ve aileler katılım gösterdi. Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının ardından protokol konuşmaları ile başladı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, velilere seslenerek “Çocuklarınızın daha güzel koşullarda yaşamaları ve müreffeh bir geleceğe sahip olmaları hayaliyle yıllardır çaba sarf etmektesiniz. Yaptığınız fedakarlıkların değerini ölçebilmek elbette mümkün değil. Bizler, Anadolu Üniversitesinin bütün çalışanları, bu fedakarlıklarınızın bize yüklediği sorumlulukla yıllardır, emanetlerinize sahip çıkmak için elimizden geleni yaptık. Bütün imkânlarımızla kurduğunuz hayallerin gerçekleşebilmesi için çalıştık.” dedi.

“Bundan sonra yapılacak en önemli şey mezunlarımızı desteklemek”

Mezun öğrencilere verilecek desteğin önemini vurgulayan Rektör Gündoğan, “Bütün imkanlarımızla kurduğunuz hayallerin gerçekleşebilmesi için çalıştık. Yaşadığımız dünyanın gereklilikleri her neyse, gençlerimizi bu gereklilikler doğrultusunda donatmaya uğraştık ve artık onların sahip oldukları bilgi birikimi ve kazandıkları tecrübeyle, daha güzel bir dünya için üzerilerine düşen sorumlulukları yerine getirebilecek durumda olduklarını düşünüyoruz. Hatta Anadolu Üniversitesi farkı ile akranlarının çok daha ötesinde bir konumda olduklarına eminiz. Bu yüzden bundan sonra yapılabilecek en önemli şeyin, onlara güvenmek, sahip oldukları bilgi birikimlerini ve tecrübelerini hayata geçirebilmeleri için onları desteklemeye devam etmek olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum.” şeklinde konuştu.

“Üniversitenizin kapıları sizlere her zaman açıktır”

Rektör Gündoğan konuşmasının sonunda, “Özellikle mezuniyet zamanlarının sizlerde oluşturduğu buruk sevince ve sonrası ile ilgili yaşadığınız tedirginliğe yabancı olmadığımızı bilmenizi isterim. Yaşadığınız buruk sevinci ve mezuniyet sonrası ile ilgili tedirginliğinizi biraz da olsa azaltır diye düşünerek Anadolu Üniversitesi ile bağınızın kopmadığını, aslında daha da güçlenerek artacağını söylemeliyim. Emin olun taşıdığınız kurumsal kimlik, tabi ki biraz da sizin gayretinizle birçok kapıyı sizlere açacaktır. Ayrıca, Üniversitenizin kapıları sizlere her zaman açıktır. Burada edindiğiniz dostluklar sizleri hiçbir zaman bir başına bırakmayacaktır. Anadolu Üniversitesi, 60 yıllık geçmişi ile kocaman bir aile olarak her zaman sizlerin arkasında olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin dört bir tarafından çocuklarınızın mürüvvetini görmek için buradasınız”

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk konuşmasında ailelere seslendi. Dekan Öztürk, “Mezun olan bütün öğrencileri tebrik ediyorum. Değerli aileler biliyorsunuz ki Türkçe’mizde mürüvvetini görmek diye çok anlamlı bir deyimimiz var. Mürüvvetini görmek, çocuklarımızın mutlu ve sevinçli anlarını paylaşarak onların sevinciyle mutlu olmak demektir. İşte bugün sizler Türkiye’nin dört bir tarafından çocuklarınızın mürüvvetini görmek için buradasınız.” dedi.

Konuşmasının devamında mezun olan öğrencilere seslenen Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk, şunları söyledi:

“Hep size sevgili öğrencilerimiz dedik. Bugün sevgili öğrencilerimiz diyemiyorum, çok sevgili gençler diyorum. Çünkü bugün artık hayatınızın öğrencilik aşamasını ve önemli bir dönemi tamamladınız. Biz artık size Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları diyoruz ve bugün sizler birer çiçek gibi karşımızda bu mezuniyet gururunu yaşıyorsunuz. Hepinizi tebrik ediyorum.”

Mezun olan öğrenciler adına konuşma yapan 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu İrem Özdemir ise duygu ve düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: “Önemli bir geleneğe sahip Anadolu Üniversitesinden mezun olmak onurunu sizlerle birlikte taşımanın heyecanını yaşıyorum. Anadolu Üniversitesi hem Türkiye’nin hem de dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olarak dört yıl boyunca bize kollarını açtı. Bizleri bilimin ışığıyla aydınlattı. Bizleri sadece İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi Bölümlerinden mezun etmekle kalmadı; aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden, çağdaş dünyanın değer yargılarını, gelişen dünya dengelerini görebilecek bir vizyona ulaştırdı. Bu konuda başta Üniversitemizin yönetimine sonra da her biri gerçekten bilim insanı olan hocalarımıza teşekkür ediyorum.”

Fakültede dereceye giren İrem Özdemir ve Ezgi Akıllıoğlu’na konuşmaların ardından diplomaları ve hediyeleri Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan tarafından takdim edildi.

Tören, mezunların kep atmalarının ardından son buldu.