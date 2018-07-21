İnönü Belediyesi selin izlerini kapattı

Selden etkilenen Dutluca Mahallesi’nde selin izleri İnönü Belediyesi ekipleri tarafından silindi. İnönü Belediyesi Fen İşleri ekipleri evleri basan sel sonrası hızlı bir şekilde harekete geçerek selin yardığı yolları düzeltti, arazide biriken sel sularının tahliyesi için kanallar açtı. Ekipler biriken sel sularının evleri basmaması için koruge borusu döşedikten sonra, yollara stabilize malzeme sererek tekrar kullanılabilir hale getirdi. Mahalle sakinleri şiddetli yağışlar sonrası duruma müdahale ederek evleri selden temizleyen ve bozulan yolları düzelten İnönü Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiler.