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24 Kasım 2017 14:45

İnönü’deki Kümbet Karla Mücadele İstasyonu ve Tuz Sundurması inşaatı devam ediyor

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un gündeme getirdiği ve yapılması için gayret sarf ettiği Kümbet Karla Mücadele İstasyonu ve Tuz Sundurması inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

İnönü’deki Kümbet Karla Mücadele İstasyonu ve Tuz Sundurması inşaatı devam ediyor

24 Kasım 2017 14:45


İnönü Belediyesi mücavir alanından geçen Bursa-İnönü-Kütahya karayolunun kış aylarında meydana gelen yağış ve don olaylarından dolayı kapanmaması amacı ile Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından İnönü İlçesi Kümbet Mevkiine yapılan Karla Mücadele İstasyonu ve Tuz Sundurma tesisi inşaatı yapımı devam ediyor. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt tarafından gündeme getirilen ve kış aylarında trafik akışına önemli katkılar sağlayacak olan tesis 1 milyon 639 bin liraya mal olacak. 2017 Yılı sonuna tesis tamamlandığında, kış aylarında Bursa-Bozüyük-İnönü- Kütahya yolunda günün her saati meydana gelebilecek hava olaylarına karşı anında önlem alınarak müdahale edilecek ve yolun açık kalması sağlanacak.




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