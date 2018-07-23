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23 Temmuz 2018 15:47

İnönülüler Karadeniz’i sevdi

İnönü Belediyesi’nin kültür turları kapsamında düzenlediği Karadeniz gezileri İnönülüleri memnun etti.

İnönülüler Karadeniz’i sevdi

23 Temmuz 2018 15:47


Batı Karadeniz’in tarihi ve turistik ilçelerinden Amasra ve Safranbolu’yu ziyaret eden İnönülüler kendilerine eşlik eden Başkan Kadir Bozkurt’la birlikte unutulmaz anlar yaşadılar. Belediye personeli ve profesyonel rehberler eşliğinde çıkılan yolculukta ilk olarak Ankara Beştepe Millet Camii ziyaret edildi. Daha sonra Safranbolu’yu geçildi. Safranbolu İncekaya Kanyonu’nda cam terası ziyaret eden grup kanyon manzarası eşliğinde sabah kahvaltısı yaptı. Safranbolu’nun tarihi ve turistik yerlerinden Eski Çarşı, Cinci Han, Arasta Çarşısı, Tarihi Kaymakamlar Evi, Yörük Köyü Sipahioğlu Konağı, Eski Yörük Köyü gibi yerleri ziyaret eden kafile turun Safranbolu bölümünü tamamlayarak Amasra’ya geçti. Amasra’nın eşsiz doğasını keşfeden kafile Tarihi Kemer Köprü, Ağlayan Çınar ve Tavşan Adası’nın inanılmaz güzelliklerine hayran kaldı. Başkan Kadir Bozkurt’la birlikte Amasra Sahili’nde günbatımını izleyerek turu tamamlayan kafile burada da bol bol fotoğraf çektikten sonra İnönü’ye döndü. Geziye katılanlar ayrım yapmaksızın herkese bu imkanı tanıdığı ve kendilerini yalnız bırakmadığı için Başkan Kadir Bozkurt’a teşekkürlerini ilettiler.




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