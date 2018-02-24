İnsanlar mutlu olsun diye sabaha kadar çalışıyorlar

Gittikçe yaygınlaşan kokoreç, şimdilerde ise adeta yok satıyor. Kokoreç satışı yapan işletmeler de sabah saat 10.00 civarında açtıkları iş yerlerini talep çok olduğu için gece saatlerinde kapatmak zorunda kalıyorlar. Kokoreç işletmesi sahibi Hüseyin Ejderha, bazen kokoreç bittiği için iş yerlerine gelen müşterilerden sipariş alamadıklarını ifade etti. Hüseyin Ejderha, "Denizli’den sipariş veriyoruz. Kokoreçlerimiz Denizli’den geliyor. Talep çok. İşletmemizi sabah saat 10.00’da açıyoruz. Geceleri de saat 03.00-04.00’a kadar kapatamıyoruz. Hele ki cuma ve cumartesi günlerinde gece saat 05.00-06.00’yı buluyor kapatmamız. Günün yoğun saatlerinde müşterilerin isteklerine yetişemiyoruz. Vatandaşlar geldiklerinde kimi zaman kokoreç kalmayabiliyor. O kadar yoğun bir talep var. Ankara olsun Konya olsun oralardan müşterilerimiz var. Oralardan gelirken arayıp ayırtıyorlar. Bazen kokoreç bulmakta zorlanıyoruz. Biz kilogramını 16 liraya alıyoruz. Öğrenciye hitap ettiğimiz için yarım ekmeğini de 5 liradan satıyoruz. Hijyen olarak da elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz" diye konuştu.

Hiç kokoreç yemeyen birinin tadına baktıktan sonra tekrar sipariş verdiğini sözlerine ekleyen Hüseyin Ejderha, "Hiç kokoreç yememiş birisi geliyor önce bir tane çeyrek istiyor. Tadını alınca arkasından bir tane tam ekmek kokoreç istiyor" dedi.

"Kokoreç insanı mutlu ediyor"

Son olarak kokoreçin, tüketen kişiye mutluluk verdiğini aktaran Hüseyin Ejderha, "Kokoreç romatizmaya ve bütün alerjilere iyi gelir. Bağırsak dostudur. Bağırsakların düzgün çalışmasında etkilidir. Bağırsak ve beyin en büyük serotonin kaynağıdır. Mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin vücuda canlılık, zindelik ve pozitif bakış açısı katar. Depresyona da iyi gelir" ifadelerini kullandı.