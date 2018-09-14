İzinsiz kazılara jandarma baskını

Eskişehir' Günyüzü ve Odunpazarı ilçelerinde düzenlenen 2 ayrı kaçak kazı operasyonunda şüpheliler suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Günyüzü ilçesine bağlı Gümüşkonak Mahallesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Gece yarısı olay yerine giden ve izinsiz kazı yapıldığını tespit eden ekipler, B.Ç., Y.S., B.K., M.G. ve S.A. isimli şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yanında 1 adet kazma, 1 adet manivela, 1 adet demir çubuk, 1 adet kürek, 2 adet baş feneri, 1 adet el feneri, 3 adet el telsizi ve 1 adet pusula ele geçirilirken şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

Odunpazarı'nda da 3 şahsa suçüstü

Bir diğer operasyonda ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı'nın Kargın Mahallesi'nde başka bir ihbar aldı. Durumu değerlendiren ekipler olay yerine giderek alanda incelemelerde bulundu. Ekipler, kaçak kazı yapan K.Y., R.O., M.I.'yı suçüstü yakaladı. Şahısların yanlarında 1 adet dedektör, 2 adet kürek ve 1 adet kazma ele geçirildi.

Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.