Jehan Barbur, Anadolu Üniversitesi’nde sevenleriyle buluştu

Festival kapsamında daha önce İzmir ve Muğla’da konserler veren Jehan Barbur, üçüncü sahne performansını Anadolu Üniversitesi’nde sergiledi. Jehan Barbur hayranları, ünlü sanatçının seslendirdiği şarkıları uzun süre alkışlarken, bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

"Üniversiteler de konser vermek bizim için önemli"

Eskişehir’e defalarca kez geldiğini ve burada bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Jehan Barbur, sahnede yaptığı konuşmada, "Üniversitelerde konser vermek bizim için önemli. Eskişehir gerçekten çok güzel bir şehir. Daha önce de defalarca kez geldik. Umarım bundan sonra da böyle devam eder" ifadelerini kullandı.