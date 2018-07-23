Kahraman sürücü gözyaşları arasında defnedildi

Eskişehir’den Beylikova’ya midibüs ile yolcu taşıyan sürücü 44 yaşındaki Ömür Akyol, seyir halinde iken kalp krizi geçirdiğini fark edince aracını durdurmaya çalıştı. Yanında bulunan bir yolcunun aracın direksiyonuna müdahale etmeye çalışmasına rağmen yoldan çıkan midibüsün 15 metre aşağıya uçması sonucu 2’si ağır 14 yolcu yaralanırken, kendini araçtan attığı belirtilen sürücü ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Dünkü kazanın ardından cenazesi bugün Beylikova’ya getirilen ve ailesinin tek evladı olduğu belirtilen Ömür Akyol için Çarşı camisinde bir tören yapıldı. Törene Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp’in yanı sıra bazı daire amirleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Akyol’un cenazesi, öğlen namazı sonrası kılınan namazın ardından İlçe Mezarlığı’na gözyaşları içinde defnedildi.