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21 Kasım 2017 15:45

Kahve kutularına gizlenmiş 600 paket kaçak sigara yakalandı

Eskişehir’de 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kahve kutularına gizlenmiş 600 paket kaçak sigara yakalandı

21 Kasım 2017 15:45


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıstan, kahve kutularına gizlenmiş vaziyette toplam 600 paket kaçak bandrolsüz sigara elde edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eskişehir Emniyet Müdürlüğü olarak 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçunu önlemeye yönelik mücadelemiz; vatandaşlarımızın ihbarları ve teşkilatımıza yardımcı olmaları sayesinde azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.




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