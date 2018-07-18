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18 Temmuz 2018 10:47

Kamyon, traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kamyon, traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

18 Temmuz 2018 10:47


Edinilen bilgiye göre; olay Eskişehir-Afyonkarahisar karayolunun 78’inci kilometresinde bulunan Karaören Mahallesinde gerçekleşti. Yılmaz Yücel idaresindeki 26 DF 553 plakalı kamyonu ile aynı istikamette giden Fahri Güllü yönetimindeki 16 ECG 67 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çapmanın sonucu meydana gelen trafik kazasında, traktörde bulunan Fahri Güllü, Mehmet Emin Güllü ve Abdullah Keskin yaralandı. Yaralılar olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Emin Güllü ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Ayrıca kaza esnasında kamyon dorsesinde bulunan saman balyalarının yola devrilmesinden dolayı trafiğe kapanan yolda, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri el birliğiyle temizleyerek ulaşıma açtı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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