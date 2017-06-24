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24 Haziran 2017 05:36

Kazada yaralanan ikiz kardeşlerden birinin durumu ağır

Eskişehir’de 4 kişinin yaralandığı trafik kazasında otomobilde bulunan ve ikiz oldukları öğrenilen kardeşlerden birinin durumu ciddiyetini koruyor.

Kazada yaralanan ikiz kardeşlerden birinin durumu ağır

24 Haziran 2017 05:36


Kaza, gecenin ilerleyen saatlerinde çevreyolu üzerinde bulunan Söğüt kavşağında yaşandı. İddialara göre İmdat E. (34) idaresindeki 34 DC 8836 plakalı otomobil, İstanbul yönünden Ankara istikametine devam ediyordu. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden İmdat E., kavşakta bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otomobilin içerisinde bulunan İmdat E., eşi Büşra E. (27) ve ikiz kızları Fatma Zehra E. (2) ile Ayşe Beyza E. (2) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılarak, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Fatma Zehra E.’nin durumu ciddiyetini korurken, diğer 3 yolcunun kazayı ufak yaralarla atlattığı öğrenildi.


Öte yandan kaza sonrası ikiz kardeşlerin emziği, ayakkabıları ve otomobilde bulunan yiyeceklerin yola saçılması kazanın şiddetini gözler önüne serdi.




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