Kazım Kurt bilardo şampiyonlarını kutladı

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’un da katıldığı final müsabakası Mamure Mahallesi’nde yer alan Istaka Bilardo Salonu’nda gerçekleşti.

10 gün boyunca süren 3 Bant Bilardo Turnuvası’na 70 sporcu katıldı. Yapılan final müsabakalarının ardından tamamlanan bu turnuvada Hamit Akkaya birinci, Emre Taktaklar ikinci olurken, Nejat Denkli ve Abdullah Çiçek üçüncülüğü paylaştı. 3 Bant Bilardo Turnuvası’nda birinci olan Akkaya’ya ödülünü veren Başkan Kurt, sporcuları, hakemleri ve organizasyon ekibini kutladı. Başkan Kurt, toplumun büyük bir çoğunluğunun ilgi duyduğu bu tür organizasyonları geleneksel hale getireceklerini söyledi.