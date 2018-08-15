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15 Ağustos 2018 15:20

Kazım Kurt bilardo şampiyonlarını kutladı

Odunpazarı Belediyesi’nin destek verdiği, Türkiye Bilardo Federasyonu Eskişehir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 3 Bant Bilardo Turnuvası gerçekleştirilen final müsabakası ile sona erdi.

Kazım Kurt bilardo şampiyonlarını kutladı

15 Ağustos 2018 15:20

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’un da katıldığı final müsabakası Mamure Mahallesi’nde yer alan Istaka Bilardo Salonu’nda gerçekleşti.


10 gün boyunca süren 3 Bant Bilardo Turnuvası’na 70 sporcu katıldı. Yapılan final müsabakalarının ardından tamamlanan bu turnuvada Hamit Akkaya birinci, Emre Taktaklar ikinci olurken, Nejat Denkli ve Abdullah Çiçek üçüncülüğü paylaştı. 3 Bant Bilardo Turnuvası’nda birinci olan Akkaya’ya ödülünü veren Başkan Kurt, sporcuları, hakemleri ve organizasyon ekibini kutladı. Başkan Kurt, toplumun büyük bir çoğunluğunun ilgi duyduğu bu tür organizasyonları geleneksel hale getireceklerini söyledi.




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