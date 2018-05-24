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24 Mayıs 2018 14:25

‘Kent Ekosistemi ve Sokak Hayvanları’ sempozyumu

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin Bursa’da düzenlediği “Kent Ekosistemi ve Sokak Hayvanları” konulu sempozyuma katıldı.

‘Kent Ekosistemi ve Sokak Hayvanları’ sempozyumu

24 Mayıs 2018 14:25


Üç gün süren sempozyumda ülkemizdeki sokak hayvanları sorunları ve çözümleri masaya yatırıldı. Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yusuf Selek de “Yerel Yönetimlerin Sokak Hayvanlarına İlişkin Sorumlulukları” başlıklı oturumda katılımcılara tecrübelerini aktardı. Öte yandan sempozyumda Veteriner Hekim Cem Hamit Köse de “Sen de Bir Pati Sev” projesi ile Tepebaşı Belediyesi’nin sokak hayvanları konusunda yürüttüğü çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi. Etkinlikte Tepebaşı Belediyesi tarafından hazırlanan tanıtıcı broşür, kitap ve çeşitli materyaller de açılan stant ile katılımcılara sunuldu.


24 belediyeden ilgili yetkililerin katıldığı “Kent Ekosistemi ve Sokak Hayvanları” sempozyumu, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar tarafından katılımcılara teşekkür belgesi takdim edilmesi ile sona erdi.




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