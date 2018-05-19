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19 Mayıs 2018 16:37

Kırım Derneği Başkanı Olcay: "Kırım’la ilgili çalışması olmayan siyasiler kapımızı çalmasın"

Eskişehir Kırım Derneği Başkanı Evren Olcay, “Kırımla ilgili çalışması olmayan siyasiler kapımızı çalmasın” dedi.

Kırım Derneği Başkanı Olcay:

19 Mayıs 2018 16:37


Eskişehir Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından 18 Mayıs 1944 Kırım sürgününün 74’üncü yılı nedeniyle anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Eskişehir Kırım Derneği Başkanı Evren Olcay, sürgünün 74’üncü yılının yanı sıra 2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı işgaline de değinerek Kırım Tatarlarının dünya üzerinde yalnız bırakıldığını söyledi.


Türkiye olarak Filistin’deki, Suriye’deki ve dünya üzerinde birçok yerdeki zulümlere tepki gösterirken yanı başımızdaki Kırım’ın unutulduğunu, yeterince sahip çıkılmadığını belirten Başkan Evren Olcay, hem Türk Devleti hem de Türk halkı olarak işgal altında zor günler geçiren soydaşların yanında olunması gerektiğini söyledi. Yaklaşan seçim dönemine ilişkin de konuşan Olcay, Eskişehir Kırım Derneği olarak daha önceden olduğu gibi şimdi de tüm siyasilere kapılarının açık olduğunu ancak bundan sonra siyasi görüşü ne olursa olsun gelecek olan her siyasi parti temsilcisine Kırım ile ilgili çalışmalarını soracaklarını sözlerine ekleyerek, “Kırımla ilgili çalışması olmayan siyasiler kapımızı çalmasın” ifadelerini kullandı.


Zekeriya Canigür Park’ında düzenlenen anma törenine Tepebaşı ve Odunpazarı belediye başkanları, dernek üyeleri, Kırımlı öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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