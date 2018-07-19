KOM ekipleri kaçakçının zulasını patlattı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele suçunun önlenmesine yönelik yapılan operasyonda bir şüpheli yakalandı. Yakalanan şahsın iş yerinde zula olarak tabir edilen gizli bir bölmede sarma sigaraları saklayıp piyasaya sürdüğü tespit edildi. Şahsın iş yerinde yapılan aramalarda ise, 820 paket sarılmış sigara, 51 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü, 71 kilogram açık vaziyette kıyılmış tütün, 4 adet gümrük kaçağı sigara sarma makinası, 117 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.