Korkunç olay!

İnsanların kırsal kesimlerde yetiştirdikleri çoban köpekleri ve yasaklı tür olarak geçen bazı köpek türlerinin güzel göründüğü gerekçesiyle sahipleri tarafından kulakları kesiliyor. Tamamen yasak olan bu vahşete maruz kalmış 8 yavru köpek barınakta hayata tutunmaya çalışıyor. Anneleri ile beraber barınak önüne bırakılan yavrular birçok sağlık sorunu ile karşı karşıya bırakılmış durumda. Yavruların tedavilerine devam edildiğini belirten Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi Veteriner Hekimi Volkan Kaplamacıoğlu, “Tüm yavruların kulaklarını kesmişler. Daha sonrasında da buraya terk edildi. Tabi bunları almamız gerekiyor. Başına daha kötü şeyler gelmesin bir an önce tedavi edelim diye buradalar. İnsan hayvanı ile yolları kesişmiş. O insan hayvanı da bu masum canın kulaklarını kesmiş. Tedavisini yapacağız. Daha sonrasında da sahiplendirmeye çalışacağız ama kesinlikle bu hayvanların kulaklarını kesmek doğru değil. Kırsal kesimde yetişen çoban köpeklerinin kulaklarının kesilme nedeni, kurtla dövüşürken kulağını kaptırmasın gibi bahaneleri oluyor. Tamamen yasak. Zaman zaman sahipleri de hayvanların kulaklarını kesiyorlar. Neden olarak da estetik ya da güzel olması konusu gösteriliyor. Hayvanların kulaklarını kesmememiz gerektiğini bir defa daha hatırlatıyorum” şeklinde konuştu.

“Acıyla büyümek zorunda kalıyorlar”

Sahiplendirmek için tedavi süreçlerinin bitmesinin bekleneceğini sözlerine ekleyen Kaplamacıoğlu, yavru köpeklerin tedavi edilmezlerse ölüme varabilecek problemlerle karşı karşıya olabileceklerini dile getirdi. Hayvanların acı ile büyümek zorunda kaldığını ve enfeksiyon riskinin olduğunu aktaran Veteriner Hekimi Volkan Kaplamacıoğlu, “Yavrular iki aylık kadar. 8 tane yavrusu var. Şu anda anneden ayrılıp sahiplendirilebilir düzeydeler ama tedavisinin bitmesini bekleyeceğiz. Tedavisi bittikten sonra sahiplendireceğiz. Günlük olarak bakımları yapılıyor. Batikon ile temizliyoruz. Daha sonrasında da antibiyotikli kremlerini sürüyoruz ki enfeksiyon kapmasın. Bunun yanında da geniş etkili bir antibiyotik kullanıyoruz. Buraya getirip bıraktılar anneyle beraber. En başta tabii sineklenme sorunu var. Sinekler larvalarını bırakıyor kulaklarına. Hayvanlar bundan rahatsız oluyor. İkincisi enfeksiyon kapıp ölme şanslarını arttırıyorsunuz. Üçüncüsü tam gelişim zamanında hayvan acıyla boğuşuyor. Tam rahat rahat büyüyüp süt emeceği dönemde bu hayvanın canı acıyor ve bu can acısıyla beraber büyümek zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.

“Bunun önüne geçilmesi gerekiyor”

İnsanların gün geçtikçe daha cani olmaya başladığını aktaran Veteriner Hekim Kaplamacıoğlu, hayvan sevgisinin küçük yaşta aşılanması gereğinin altını çizdi. Hiç kimsenin bir hayvanın kulağını kesme hakkına sahip olmadığına değinen Volkan Kaplamacıoğlu, şunları söyledi;

“Bence çocukluktan hayvan sevgisinin aşılanması lazım. İkincisi de ülkede psikiyatrist ve psikologların daha iyi çalışması gerekiyor. Çünkü ülke psikolojisi bozulunca bunun hayvanlardan çıktığına inanıyorum. Sürekli olmuyor zaman zaman ülkenin koşullarına göre arttığını görüyorum ve gözlemliyorum. Onun için ülke olarak psikolojimizi iyi tutmamız lazım. Hayvan sevgimizi arttırmamız lazım. Onların da bu doğada yaşamaya hakkı olduğunu düşünüyorum. Son olarak eklemek istediğim, hiçbir şey hayvanların kulaklarını kesmenize hak kazandırmıyor. Böylelikle bunu tekrar dikkat altına alalım. Özellikle veteriner kliniklerine götürülen yasaklı ırkların daha güzel gözüküyor diye kulaklarının kesilmesinin. Zaten bakılmaları yasak. Bir de üzerine hayvanların kulaklarını kesiyorlar daha ürkütücü olsun diye. Tamamen yasaklanması gerekiyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor.”