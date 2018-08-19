Kurban Bayramı’nda bu uyarılara dikkat

Diyetisyen Erken, hem etlerin saklanması hem pişirilmesi hem de tüketilmesi konusunda önemli bilgiler paylaştı.

"Kurban Bayramı’nda bol miktarda tüketilen et kimi zaman sağlık sorununa yol açar" diyen Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Sağlık Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Ayda Erken, "Etler kaliteli protein kaynağı olmasının yanı sıra yağ, çeşitli minerallerin ve vitaminlerin de kaynağıdır. Hayvansal kaynaklı yiyeceklerin doymuş yağ ve kolesterol içerikleri yüksektir. Bu yüzden tüketilen miktarlara dikkat edilmesi gereklidir. Kişisel farklılıklar olmakla beraber, günde 100-150 gram tavuğun göğüs eti, hindi, yağsız dana eti, balık gibi etlerin tüketilmesi uygundur. Ancak etlerin çok yağlı kısımları tüketilmemeli, hayvanın iç yağları yemeklere lezzet vermek amacıyla kullanılmamalıdır. Kurbanlık hayvanların iç organları da (sakatat) kolesterol ve yağ miktarları fazla olduğundan tüketilmesi önerilmemektedir” diye konuştu.

"Kesilen hayvanın eti hemen yenmemeli"

Kesilen hayvanın etinin hemen yenmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunan Diyetisyen Erken, “Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede, hem de sindirimde zorluk oluşturur. Bu nedenle taze kesilen etler hemen tüketilmemelidir. Buzdolabında 1-2 gün bekletilmiş et, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirilerek tüketilmelidir" dedi.

Kurban eti nasıl pişirilmeli?

Kurban etinin nasıl pişirilmesi gerektiği konusunda bilgi veren Diyetisyen Erken, şunları söyledi:

"Etlerin yağda kavrulması ve kızartılması besin öğesi kayıplarının artmasına, fazla miktarda yağ tüketilmesine ve ileride sağlık sorunlarının oluşmasına yol açabilmektedir. Haşlama veya kendi suyunda olan besinleri tercih etmek olası sağlık problemlerinden en az düzeyde etkilenmeyi sağlayacaktır. Etlerin sebzelerle birlikte pişirilmesi veya sebzelerle birlikte tüketilmesi besin çeşitliliğinin sağlanması, sebzelerde bulunan C vitamininin etlerde bulunan demirin emilimini artırması açısından sağlıklı bir yöntemdir. Etler ızgarada pişirilirken etle ateş arasındaki uzaklık eti yakmayacak, kömürleşme sağlamayacak şekilde ayarlanmalıdır.”

Kurban eti saklarken bunlara dikkat

Kurban etlerinin saklanması konusunda da bilgi veren Diyetisyen Erken, "Etleri, küçük parçalar halinde buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Buzlukta eksi 2’de birkaç hafta, derin dondurucuda ise eksi 18 C’de 3 ay saklanabilir. Buzlukta saklanan etler buzluktan çıkartılınca yemek içinde tamamen kullanılacak şekilde parçalara ayrılarak buzluğa konulmalı, çözdürülen et hemen pişirilmeli, tekrar dondurulmamalıdır. Çözdürülmek istenen etin buzdolabında çözünmesi sağlanmalıdır. Çabuk çözülmesi amacıyla uygulanan kalorifer, soba üzerinde çözdürme, oda sıcaklığında bekletme sakıncalı yöntemlerdir” şeklinde konuştu.