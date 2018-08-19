Diğer
Kategoriler
19 Ağustos 2018 08:49

Kurban Bayramı’nı hastanede geçirmek istemeyenler dikkat

Ayten Usta Gurme Restoran İşletme Müdürü Cahide Ünal, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlara et zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulunurken kavurma pişirme konusunda da bazı tüyolar verdi.

Kurban Bayramı’nı hastanede geçirmek istemeyenler dikkat

19 Ağustos 2018 08:49


Beslenme şekli olarak Kurban Bayramı’nı diğer günlerden ayıran en önemli özellik kırmızı et tüketim miktarının artması olarak kabul ediliyor. Etlerin dinlendirilmeden tüketilmesi ise zehirlenmelere yol açabiliyor. Alınacak bazı tedbirler yardımıyla Kurban Bayramı’nda bu tür rahatsızlanmalar en aza indirilebiliyor. Konuyla ilgili Ayten Usta Gurme Restoran İşletme Müdürü Ünal, etlerin dinlendirilmemesi halinde oluşan mikro organizmalar nedeniyle zehirlenmeler olabileceğini ifade etti. Ünal, "Yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili, vatandaşlarımız kesmiş oldukları kurban etlerini pişirmede bazı hatalar yapıyorlar. Bu hatalar da gıda zehirlenmelerine sebep oluyor. Etleri kavurmadan önce dinlendirilmesi gerekiyor. Bu etler sıcak olduğu için dinlendirilip daha sonrasında kavurması veya başka bir şekilde kullanmak gerekiyor. Sıcak olan eti hemen getirip yıkarsak onu üzerinde mikro organizmaların yaşamasına sebep oluyoruz ve o da zehirlenmelere neden oluyor. O yüzden kavurmaları dinlendirdikten sonra yapıyoruz" diye konuştu.



"Kavurma yaparken etleri 1-2 saat zeytin yağında dinlendirin"


Kurban etinden kavurma yapmak isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Ünal, şunları kaydetti:


"Kavurma etlerimizi daha yumuşak ve güzel pişmesini istiyorsak onları da 1-2 saat zeytin yağında dinlendirerek o şekilde pişirme işlemini yapıyoruz. Pişirirken de hızlıya yakın bir ateşte karıştırarak pişiriyoruz ve en son dilenme işlemine geçtiğimizde kısık ateşte hafif tuzunu en son atıyoruz. Tuz işlemini en son yapmamız. Onun tuzunu kendi kendine çekmesini sağlıyor. Daha farklı pişirme yöntemleri de mesela ızgara da falan ilk etapta atılabilir tuzları."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç