Kurban Bayramı’nı hastanede geçirmek istemeyenler dikkat

Beslenme şekli olarak Kurban Bayramı’nı diğer günlerden ayıran en önemli özellik kırmızı et tüketim miktarının artması olarak kabul ediliyor. Etlerin dinlendirilmeden tüketilmesi ise zehirlenmelere yol açabiliyor. Alınacak bazı tedbirler yardımıyla Kurban Bayramı’nda bu tür rahatsızlanmalar en aza indirilebiliyor. Konuyla ilgili Ayten Usta Gurme Restoran İşletme Müdürü Ünal, etlerin dinlendirilmemesi halinde oluşan mikro organizmalar nedeniyle zehirlenmeler olabileceğini ifade etti. Ünal, "Yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili, vatandaşlarımız kesmiş oldukları kurban etlerini pişirmede bazı hatalar yapıyorlar. Bu hatalar da gıda zehirlenmelerine sebep oluyor. Etleri kavurmadan önce dinlendirilmesi gerekiyor. Bu etler sıcak olduğu için dinlendirilip daha sonrasında kavurması veya başka bir şekilde kullanmak gerekiyor. Sıcak olan eti hemen getirip yıkarsak onu üzerinde mikro organizmaların yaşamasına sebep oluyoruz ve o da zehirlenmelere neden oluyor. O yüzden kavurmaları dinlendirdikten sonra yapıyoruz" diye konuştu.

"Kavurma yaparken etleri 1-2 saat zeytin yağında dinlendirin"

Kurban etinden kavurma yapmak isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Ünal, şunları kaydetti:

"Kavurma etlerimizi daha yumuşak ve güzel pişmesini istiyorsak onları da 1-2 saat zeytin yağında dinlendirerek o şekilde pişirme işlemini yapıyoruz. Pişirirken de hızlıya yakın bir ateşte karıştırarak pişiriyoruz ve en son dilenme işlemine geçtiğimizde kısık ateşte hafif tuzunu en son atıyoruz. Tuz işlemini en son yapmamız. Onun tuzunu kendi kendine çekmesini sağlıyor. Daha farklı pişirme yöntemleri de mesela ızgara da falan ilk etapta atılabilir tuzları."