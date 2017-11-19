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19 Kasım 2017 18:03

Melih Mahmutoğlu: "Kimse bizim milli forma aşkımızı sorgulayamaz"

Fenerbahçe Doğuş oyuncusu Melih Mahmutoğlu, A Milli Basketbol Takımı’na çağrılmasıyla ilgili, "Kimse bizim milli forma aşkımızı sorgulayamaz.

Melih Mahmutoğlu:

19 Kasım 2017 18:03

Her zaman milli takımlarda en iyisini vermek isteriz. Her zaman oynamak istiyoruz" dedi.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Eskişehir Basket’i 85-66’lık skorla devirdi. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Mahmutoğlu, "Zorlu bir haftadan çıktık. Eskişehir tüm hafta bize hazırlandı. Olympiakos maçı bizi üzdü. Moskova’da büyük takım olduğumuzu gösterdik. Takım tekrardan kendine inancı geldi. Bu önemliydi. Moskova’dan Eskişehir’e uçtuk. Bu da hiç kolay değil. Eskişehir iyi bir takım ve çok da iyi bir atmosfer var. Hem takımı hem de Eskişehir halkını tebrik ediyorum, mutluyuz. Maça biraz kötü başladık. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Seyircimize teşekkür ediyorum. Eskişehir takımına da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



"Her zaman milli takımlarda en iyisini vermek isteriz"


Yoğun Euroleague fikstüründen dolayı milli takıma katılamayacağını bildiren ama son açıklanan kadroya dahil edilen Fenerbahçe Doğuşlu oyuncu Melih Mahmutoğlu’nu konuyla alakalı şunları dile getirdi:


"Yüksek ihtimalle katılacağım. Burada oyuncuların hiçbir suçu yok. Burada bizi zor duruma sokan kişiler kimlerse onların aslında hesap vermesi lazım. Çünkü biz gerçekten zor durumdayız. Dışarıdaki tepkiyle ilgili konuşmak istemiyorum. Belli takımın taraftarları zaten. Kimse bizim milli forma aşkımızı sorgulayamaz. Her zaman milli takımlarda en iyisini vermek isteriz. Her zaman oynamak istiyoruz. Önemli olan bizi burada zor durumda bırakan şahısları konuşmak gerekiyor. İnşallah, hem kulübümüzde hem de milli takımda doğru bir tarihte oynama fırsatı buluruz. Tabi burada kulübümüze her zaman benim arkamda, oyuncuların arkasında duruyor her konuda. Teşekkür ediyoruz. Federasyon başkanımız, Cumhurbaşkanımız bu arada hep konuşuldu. Hepsi bizim arkamızda, doğru yolu bulmaya çalışıyoruz. İnşallah en sonunda en doğru yol bulunur. Hem biz Türkiye formamızı giyeriz. Başarılı bir şekilde kutsal formayı üstümüze giyeriz. İnşallah her şey oyuncular için en sağlıklı şekilde olur ve milli formamızı giyeriz. İnşallah oyuncular için her şey güzel olur."




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