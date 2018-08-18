Mutluluklarını havada buldular

THK Eğitim Merkezi, uçuş eğitimlerinin yanı sıra bir mutluluk hikayesini de bünyesinde barındırıyor. Yaklaşık 7 sene önce eğitim merkezinde başlatılan kursiyerlik eğitimi programı sayesinde tanışan Kamile ve Emre Yasdıman çifti 2015 yılında evlilik kararı aldı. Beraber çalıştıkları süre zarfında kursiyerlikten planör uçuş öğretmenliği görevine yükselen çift, 1 buçuk yaşındaki kızları ile mutluluklarını ikiye katladı. Hayallerine THK bünyesinde ulaştıklarını ifade eden havacılık aşığı çift, şimdiki hayallerinin ise kızlarını havacılık ile tanıştırmak olduğunu dile getirdi.

“En yakın zamanda kızımızı da havacılıkla tanıştıracağız”

Eşiyle tanışmasına vesile olan havacılığa başlama sürecinden bahseden planör uçuş öğretmeni Kamile Yasdıman, “Aslında pilot olma gibi hayalim yoktu. Ancak 2012 yıllında ben de diğer kursiyer arkadaşlar gibi ilk kez bu kursa katıldığımda havacılığın aslında benim işim olduğuna karar vererek bu yönde ilerleyen seviyelerdeki eğitimlerimi alarak uçuş eğitmeni olarak görev yapmaya başladım. Çok gurur verici bir duygu sonuçta. Atatürk’ün emaneti olan bir kuruma sahip çıkıyoruz ve burada bütün gençleri 7’den 70’e havacılıkla buluşturuyoruz, ayaklarını yerden kesiyoruz, düzenli yaşamı öğretiyoruz, pilot olmanı gerektirdiklerini öğretiyoruz, onları havacılığın işi haline getiriyoruz. Bu da benim için gayet gurur verici bir duygu. THK bana mesleki anlamda yeterlilikler kattı. Aynı zamanda burada olmamın, mutluluktan uçmamın bir diğer sebebi de evlilik kurmama sebep oldu, o yüzden de mutluyuz. Eşim de uçuş öğretmeni.Bir tane de kızımız var ve henüz 1 buçuk yaşında. Küçük ama en yakın zamanda inşallah onu da havacılıkla, havayla tanıştıracağız” ifadelerini kullandı.

“Hocalarımız hep ‘devresiydi eşi oldu’ der”

Aynı devre olarak işe girdiklerini ve havacılık aşığı insanlar olarak birlikteliğe karar verdiklerini ifade eden Emre Yasdıman ise, “Tamamen THK’yla tanışmam model uçak sayesinde oldu. 12 yaşımda ilk etapta uzaktan kumandalı model uçaklara olan ilgime yöneldim. THK şubeleriyle tanıştım, daha sonra 16 yaşımdan gün aldığım gün, planör uçuş kursuna gönderdiler. Daha sonra eğitimlerde başarılı olup pilotluk, sonra öğretmen pilotluk seviyesine ulaşıp burada personel oldum. Benim gibi hevesli arkadaşları uçurmaya başladım. Biz beraber aynı devre olarak işe girdik. Hocalarımız hep şunu söyler; ‘devresiydi eşi oldu’ diye. Buradaki ortamı beraber paylaştık. Kafa yapılarımız uydu, ikimiz de havacılık aşığı insanlarız. Birlikteliğe karar verdik” şeklinde konuştu.