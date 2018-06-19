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19 Haziran 2018 15:42

Oda Başkanı Şen, Federasyonu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Eskişehir Seyyar, Tuhafiye ve İşportacılar Odası Başkanı Ali Safa Şen, Türkiye Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Oda Başkanı Şen, Federasyonu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı

19 Haziran 2018 15:42


Şen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Mart ayı sonu itibari ile Eskişehir gibi Türkiye genelinde mesleki odaların seçimlerini yaptığını belirtti. Bu seçimlerin bütün oda başkanları ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olmasını dileyen Ali Safa Şen, "Odalarımızdan sonra şehirlerimizde de esnaf odalarımızın bir üst kuruluşu olan Esnaf Sanatkârlar Odaları Birlikleri de, geçen Mayıs ayı içerisinde seçimlerini yaptılar. Türkiye genelinde mesleki federasyonların seçimleri de, haziran ayı içerisinde yapılıyor ve yapılacak, Biz de mesleki oda olarak, Türkiye Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkârları Federasyonu’nuna bağlıyız. Bağlı bulunduğumuz federasyon; geçtiğimiz süreçlerde ’küçük olsun benim olsun’ zihniyeti ile yönetildiği için, devlet kurumlarında esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarının çözümü noktasında gerekli çabayı göstermedi ve oldukça zayıf kaldı. Bunun neticesinde; gerek kurumsal olarak federasyonumuz, gerekse odalarımız, dolayısıyla esnafımızda etkilendi. Bunun gibi birçok nedenlerden dolayı, biz de Eskişehir Seyyar, Tuhafiye ve İşportacılar Esnaf Odası Başkanı olarak, Türkiye Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkârları Federasyon başkanlığına ve Türkiye genelindeki ekip arkadaşlarım ile birlikte aday oldum. Türkiye’deki mesleki esnafımıza, başarı ile hizmet edeceğimize inanıyor, Eskişehir’imiz de, Türkiye’deki meslek odalarımızın desteklerini bekliyorum" diye ifade etti.




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