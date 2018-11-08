Odunpazarı Belediyesi'nin ‘Güneş enerjisi santrali davası' sonuçlandı

Odunpazarı Belediyesi'nin, 2016 yılında çalışmalarına başladığı ‘Güneş enerjisi santralinin' yapılmaması üzerine açılan dava kurum lehine sonuçlandı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediye Başkanlığındaki Meclis Salonunda basın açıklaması düzenledi. Başkan Kurt, 2016 yılında güneş enerji santrali kurulmamasına yönelik açılan davanın sonuçlandığını söyleyerek, “Bildiğiniz gibi 2016 yılında Türkmentokat mevkiinde bir alanı Odunpazarı Beldiyesi'nin ihtiyacını karşılamak üzere güneş enerjisi santrali kurmak için çalışmalara başladık. Tüm işlemleri tamamladık. Tüm kurumlardan gerekli izinleri de aldık. Sadece 1/5000'lik planlara bu santralin işlenmesi kaldı. Onu da Büyükşehir Belediye Meclisi gerçekleştirecekti. Ancak AK Partili Büyükşehir Belediye Meclisi çoğunluğu Odunpazarı Belediyesi'nin ve Odunpazarlıların yararına olacak bu işi 2016'nın 2 Kasım'ından Mayıs ayına kadar komisyonda bekletti” ifadelerini kullandı.

“AK Partili meclis üyelerinin yapmış olduğu işlerin hukuka aykırı olduğu kararlaştırıldı”

Başkan Kurt, projenin 7 ay bir süre komisyonda beklediğini belirterek, “Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanımızın gündeme alması ile Mayıs ayında yapılan meclis toplantısında AK Partili meclis üyesi çoğunluğunun keyfi bir biçimde reddi ile sonuçlandı. Bunun üzerine açmış olduğumuz dava sonuçlandı. Davaya göre AK Partili meclis üyelerinin yapmış olduğu işlerin hukuka aykırı olduğu kararlaştırıldı. Böylece bizim güneş enerji santralimiz ile ilgili talebimizi önümüzdeki Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda gündeme alınması gerekiyor. 30 gün içinde idare mahkemesinin kararları uygulanmak zorunda. Uygulanmadığı taktirde suç oluşturmaktadır” dedi.