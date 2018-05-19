Odunpazarı Belediyesinin iftar programları devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi, 75’inci Yıl Mahallesi’nin ardından Gündoğdu Mahallesi’nde iftar yemeği verdi. Gündoğdu Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nde gerçekleştirilen iftar programına CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Aysun Doğramacı, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Akın Sallarel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gerçekleşen iftar programında oruçlarını açan vatandaşlar, dileklerini ve sıkıntılarını doğrudan Başkan Kurt’a iletme fırsatı buldu. Vatandaşlar ile bir süre sohbet eden Başkan Kurt, vatandaşların dilek, şikayet ve isteklerini dinledi.

"Ramazanlar kardeşliğin ve sabrın sınandığı dönemlerdir"

İftar programında konuşan Başkan Kurt, “Hepinize afiyet olsun. Ramazanlar, hoşgörünün, dostluğun, kardeşliğin ve sabrın sınandığı dönemlerdir. Türkiye, zor günlerden, sınavlardan geçiyor. Hepimize sabırla, inançla mücadele etmek düşüyor. Önümüzde seçim var. 24 Haziran’da çok dikkatli ve duyarlı olmalıyız. Eskiden beri gelen alışkanlıklarımız bizi kurtarmadı. Yanlışlar düzelmedi, işsizlik çözülmedi, evlatlarımız huzur içerisinde yaşayamadı. Bu olumsuzlukları da dikkate alarak hareket etmeliyiz. Hepinizin Ramazan ayı hayırlı olsun. Allah, oruçlarınızı kabul etsin” ifadelerini kullandı.

Başkan Kurt, iftar programının ardından Gündoğdu Mahallesi esnafını gezerek dilek ve şikayetleri dinledi.