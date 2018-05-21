Odunpazarı’nda miniklerin yıl sonu etkinliği

Odunpazarı Belediyesi Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde çeşitli gösteriler eşliğinde yapılan etkinliğe; Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte Emek Oyuncak Kütüphanesi ve Zeytindalı Çocuk Merkezi öğrencileri, birbirinden güzel gösteriler yaptı. Etkinlikte çeşitli dans gösterileri yapan, şarkılar söyleyen minikler; bazen çiçek oldu bazen kelebek bazen de uğur böceği oldu. Etkinliği izlemeye gelenler ise miniklerin gösterisini büyük bir keyifle izledi.

“Bu çocuklar insanlığa hizmet edecek"

Etkinlikte konuşan Başkan Kurt, okul öncesi eğitimin önemine değindi. Sosyal devletin en önemli görevinin ücretsiz eğitim vermek olduğunu belirten Başkan Kurt, “Kadınları ve çocukları mutlu bir Odunpazarı diyoruz ve onun için uğraşıyoruz. Bugün gerçekten bu çocukları görünce, o çocukların mutlu olduğunu hissettim.

Umarım anneleri de mutludur. Sosyal devletin en önemli görevi, insanların doğduğu andan itibaren ölünceye kadar en temel haklarından birisi olan eğitimin, parasız verilmesidir. Eğer biz bunu gerçekleştiremiyor isek, eğer her okulumuzda okul öncesi eğimi sağlayamıyorsak, bazı şeyleri düşünmemiz lazım. Bu, belediyelerin insafına, özel kişilerin tercihine bırakılmamalıdır. Her okulda okul öncesi eğitim, mutlaka olmalıdır. Anneler, babalar, veliler, büyükbabalar, büyükanneler; elbette çocuklarını, torunlarını düşünür. Ama bunun bir bilim olduğunu unutmamız lazım. Eğitim bir bilim. Buna sıkı sıkı sarılmaz isek, gelecekteki

kuşaklarımızı heba ederiz. Biz, bu nedenle kreşlere, oyuncak kütüphanelerine, normal kütüphanelere, halk merkezlerine önem vermeye çalışıyoruz. Bize verdiğiniz destekler için sizlere teşekkür ediyoruz. Burada hep birlikte ulaşabildiğimiz kadar çocuğu, bu eğitime kavuşturmamız lazım. Birlikte olursak, duymayan komşularınıza anlatırsanız, gelmeyen komşularınızı çağırırsanız bunu görürler. Burada, çocuklar için iyi bir gelecek var. Bugün sahneye çıkan çocuk, sahnede gösteri yapan çocuk; yarın çok daha başka işler yapar. Çok farklı şeyler düşünecek; kütüphaneye, sinemaya gidecek, resim ve müzik yapacak. İnsanlığa hizmet edecek. Ben bu ışığı, bu çocuklarda görüyorum. O nedenle de sizlere teşekkür ediyorum. Umarım daha büyük eylemler, işler, etkinlikler yaparız” dedi.

Etkinlikte çocukların yıl boyunca yaptığı birbirinden güzel eserler de serilendi. Etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Kurt, çocuklarla oyunlar oynayarak fotoğraf çektirdi.