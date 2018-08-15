Odunpazarı’nda sanata engel yok

Her alanda vatandaşlarının önündeki engelleri kaldırmaya devam eden Odunpazarı Belediyesi, Yenikent’te bulunan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde atölye çalışmalarına devam ediyor. Seramik Atölyesi’nde çalışmalarına devam eden engelli bireyler, seramik hamuruna şekil vermenin mutluluğunu yaşıyor. Seramikten kuşların, çiçeklerin, kalplerin yapıldığı seramik atölyesinde, engelli bireyler el becerilerini geliştiriyor. Seramik atölyesi ile çalışmalarına devam eden Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde, seramik atölyesinin yanı sıra tiyatro, el sanatları, müzik ve ritimde de atölye çalışmaları devam ediyor. Atölyelere ayrım yapılmaksızın tüm engelli bireylerin katılabileceğini belirten yetkililer, Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde çalışmalarına devam edeceğini kaydetti. Yetkililer, engelli bireylere ve ailelerine psikolojik danışmanlık hizmeti de vereceğini söyledi.

Engelsiz Kültür Merkezi’ne nasıl gidilir?

Yenikent Mahallesi Necdet Yıldırım Sokak’ta bulunan Seramik Park’ın içinde yer alan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’ne ulaşımda kolay. Engelsiz Kültür Merkezi ve Sanat Merkezi’ne gitmek isteyen vatandaşlar Yenikent’e giden tramvay ve diş hastanesi otobüs ve minibüs hatlarını kullanabiliyorlar.