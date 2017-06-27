Odunpazarı’ndan vatandaşa ‘Pazar Servisi’

Odunpazarı Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında vatandaşları semt pazarlarına ücretsiz olarak taşıyor. Vatandaşların semt pazarlarına daha kolay ve rahat bir biçimde ulaşmalarını sağlayan Odunpazarı Belediyesi, Salı, Çarşamba ve Cumartesi günleri semt pazarlarına otobüs kaldırıyor.

Yetkililer, mahallelerden pazar yerlerine ring hattı olarak hizmet veren otobüslerin gün ve saatlerinin, Salı günü 12.00-16.00 arası - Emek Mahallesi, Çarşamba günü saat 13.00-15.00 arası TOKİ, Cumartesi günü ise 15.00-16.00 saatleri arası Yenikent Mahallesi olacağını bildirdi.