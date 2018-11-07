Öğrenciyi sınava yetiştiren polis 'ayın personeli' seçildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan başarılı personeller için ‘Ayın Personeli' uygulaması devam ediyor. YKS'ye geç kalan bir öğrenciyi motosikleti ile Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller binasına götürerek sınava yetiştiren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Orhan Ergin ayın personeli seçildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kadrosunda görev yapan personelin moral ve motivasyonunu artırmak, başarılı personeli ödüllendirmek, üstün performans gösteren personelin belirlenerek “Ayın Personeli” seçme uygulaması sürüyor. Bu kapsamda, Yükseköğrenim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan bir öğrenciyi motosikleti ile Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller binasına götürerek sınava yetiştiren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Orhan Ergin ayın personeli seçildi. Ergin'in görevinde üstün gayret ve başarı göstermesi, polis-halk ilişkilerinde duyarlı olması ve yapmış olduğu iş ve işlemleri genel mevzuat hükümleri doğrultusunda bütün vatandaşlara eşit uygulamasından dolayı ödüllendirildi.

"Personeller 1 milyon 410 bin TL tasarruf sağladı"

Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Taner Öztürk, Polis Memuru Ömer Şahan, Tekniker Muhammed Baraz ve Teknisyen Hamza Karaca, kamu kaynaklarının tasarruflu kullanılması ile ilgili olarak Eylül 2017-Temmuz 2018 tarihleri arasında Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ve Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV) arıza, bakım ve onarımlarının teknik personelince yapılması ile KGYS çalışmaları kapsamında toplamda yaklaşık 1 milyon 190 bin TL tasarruf sağlandı. Kapalı Devre Çevre Güvenlik Kamera Sistemleri kapsamında toplamda yaklaşık 220 bin TL genel toplamda ise 1 milyon 410 bin TL tasarruf sağlanmasında gösterdikleri özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı ‘Temmuz Ayı Ayın Personeli' seçildi.

Olay Yeri İncelemenin gayretiyle 150 bin TL'lik mücevheri çalan şahıs bulundu

Ayrıca Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli Kıdemli Başpolis Memuru Mehmet Tek, Polis Memurları Musa Özkara ve İbrahim Ildız, 2 Ağustos tarihinde bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen 150 bin TL değerinde mücevher çalınması suretiyle “İş yerinden hırsızlık” olayı ile ilgili olarak vitrin, tezgah camı üzerinden elde edilen parmak izlerinin çeşitli illerde benzer suçları işlediği fotoğraf tespiti ile belirlendiği ancak kimlik bilgileri tespit edilemeyen Tunus uyruklu şahsın tespit edilmesinde gösterdikleri özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı "Ağustos Ayı Ayın Personeli" seçildi.

Ayın personeli seçilen personeller, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Huzur Sevenler Derneği Başkanı Necip Fazıl Şahin ve dernek yönetim kurulu üyeleri ile diğer davetlilerin katılımlarıyla Polis Evi'nde düzenlenen törenle teşekkür belgesi ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Törende ayrıca Eskişehir Emniyet Müdürlüğünden önceki ay emekli olan 4 personele de hizmetleri anısına plaket verildi.