Onkoloji bölümünde kalan çocuklara bayram morali

Bayram öncesi bir eğlence düzlemek isteyen gönüllüler, onkoloji bölümünün yolunu tuttu. Onkoloji bölümünde yatarak ve ayakta tedavi gören çocukların gönüllerince eğlendiği etkinliğe, hasta yakınlarının da katılımı renkli görüntülere sahne oldu. Eğlencenin ardından gün için hazırlanan özel pasta kesildi ve her çocuğa bayramlık hediyeler verildi. Etkinlik sonrası Vos26 Başkanı Murat Özdemir ve Hava İkmal Bakım Merkezi çalışanlarının grup temsilcisi Mehmet Yılmaz, açıklamalarda bulundular. "Bugün çocuklar için Vos26 Yardım Gönüllüleri ve gönüllü dostlarla ortak bir paydada buluştuk. Çocukların bir anlık mutluluğu bile bizim için çok önemli. Ayrıca bu organizasyona destek veren tüm gönüllere ve mesai arkadaşlarımıza böyle bir mutluluğa ortak oldukları için çok teşekkür ediyorum" dediler.