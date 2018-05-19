Gençler, icat ettikleri proje ile gelecek nesillere daha iyi bir hayat bırakmak istiyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4006 Proje Fuarı’nda son yıllarda artan çevre kirliliğini azaltmak amacıyla lise öğrencileri, Alternatif Enerji Kaynakları projesini tanıtımını yaptı. Gençler, büyük bir zemin üzerine hazırladıkları köyde jeotermal enerji, rüzgar türbini, baraj ve güneş enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarını kullanarak enerji akşını sağlıyor. Tamamen doğa dostu ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan genç yetenekler, bu sayede hem gelecek kuşaklara daha iyi bir hayat hem de çevreyi kirletmeden iyi bir eneri üretmek istiyor.

“Amacımız, bizden sonra gelecek kuşaklara daha iyi bir hayat bırakmak”

Proje yürütücülerinden Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3’üncü sınıf öğrencisi Gürkan Kavaklı, hazırladıkları projede fosil yakıtları kullanmadıklarını belirterek, “Bu projede, doğadaki zararlı fosil yakıtlar yerine alternatif enerji kaynaklarını kullandık. Doğa dostu olan kaynakları kullandık. Burada jeotermal enerji, rüzgar türbini, baraj, yel değirmeni ve güneş panelimiz var. Amacımız, bizden sonra gelecek kuşaklara daha iyi bir hayat bırakmak ve çevreyi kirletmeden daha iyi bir enerji üretmek” dedi.