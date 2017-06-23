(Özel haber) 50 farklı ülkeden gelerek Türkiye’de iftar yaptılar

Dünyanın dört bir yanında savaş, açlık, düşmanlık devam ederken, Türkiye’de bir araya gelen öğrenciler güzel bir akşam geçirdi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) TÖMER’i başarıyla tamamlayarak mezun olan farklı ülkelerden öğrenciler, iftarlarını Ayten Usta’da yaptı. Ayrımın olmadığı masalarda Ramazan ayının bereketi ile oruçlarını açan gençler, Türkiye’de mutlu olduklarını söyledi. 50 farklı ülkeden gelen misafirlerini ağırlayan Ayten Çetin, güzel bir akşam geçirdiklerini anlattı. Misafirlerinin özel olduğuna değinen Çetin, "Ramazan ayı içerisinde yapılan en güzel organizasyonlardan bir tanesiydi diyebilirim. Ayten Usta bu sene Ramazan ayında bir çok organizasyona imza attı ama bu 50 farklı ülkeden gelen kardeşlerimizi ağırlamak bizi çok mutlu etti. Din, dil, ırk ayrımı olmadan akşam ezanında eller semaya açıldı. Dualarla bu akşam hep birlikte orucumuzu açtık. Çok mutlu olduk" dedi.

"Türkiye Cumhuriyetine teşekkür ediyorum"

İftarın Güney Afrika’dan gelen ve Türkçe’yi kısa bir sürede çözmeyi başaran bir misafiri daha vardı. Adı Mamadu Aliuso olan genç adam, kendisine destek olanlara teşekkür ederek, "Bu sene TÖMER’de okudum. Türkiye’ye geldiğimde Türkçeyi hiç bilmiyordum. Türkçe öğrenirken biraz zorluklarla karşılaştım. Ama bu zorlukları hocalarla kolaylaştırdık. Bugün de iftar ettik. Farklı farklı ülkelerden yüz kadar öğrenci geldi. Çok iyi oldu ve mutlu olduk. Ben hocalarıma ve Türkiye Cumhuriyetine teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye’deki en güzel gün. Çünkü bugün hem eğlendik, hem iftar yaptık, hemde Kur’an-ı Kerim okuyup dua ettik. Ardından iftar yaptık ve güzel yemekler çıktı" diye konuştu.

"Türkiye’de insanlar çok sevgi dolular"

İftara katılan TÖMER öğrencilerinden Arnavutluk’tan gelen Kristiana Petraj ve Bosna Hersek’ten gelen Dzenita Basic açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin güzel bir ülke olduğundan söz eden ikili, "Bu iftar bizim için çok duygusal oldu. Biz mezun olduk ve Türkçe öğrendik. Türkiye’de her şey iyiydi. Gelirken kendimizi çok iyi hissettik. Burada çok yeni insanlarla tanıştık. İftara da çok başka ülkelerden gelmişler. Güzel yemekler vardı ve Türkiye bu yönlerden çok zengin. Türkiye’yi seçtiğimiz için çok mutluyuz. Biz buraya yalnız geldik ama burada arkadaşlar olduk. Beraber yaşıyoruz. Burada 5 yıl daha olacağız ondan sonra da yine geleceğiz. Ama TÖMER yolculuğunu anlatamayız. Gelip yaşamak gerek. Türkiye’de insanlar çok sevgi dolular. Bu yüzden yeni Türk arkadaşlarımızla tanıştık" diye konuştular.

"50 farklı ülkeden 110 öğrencimizi mezun ettik"

ESOGÜ TÖMER Müdürü Prof. Dr. Ferruh Ağca ise 110 öğrencinin mezun olduğunu aktararak şu ifadelere yer verdi;

"15 Eylül 2016’da yeni öğretim yılına başladık. Bugün itibariyle mezuniyet törenimizi yaptık. 50 farklı ülkeden 110 öğrencimizi mezun ettik. Bugün itibariyle bu öğrencilere Türkçe’yi öğreterek yine üniversitemizde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında okutmak üzere gönderdik. Biz mezuniyetimizi yaptıktan sonra da mezuniyet yemeğimizin Ramazan ayına denk gelmesi sebebiyle bir iftar yemeği programı hazırladık. Bugün bu program dahilinde mezun olan öğrencilerimizle iftarımızı yapacağız ve 3 aylık tatil için kendi ülkelerine göndereceğiz."