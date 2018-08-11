(Özel) Moda, nostaljik müziğe yön veriyor

Plaklar, kasetler, CD’ler ve taşınabilir belleklerden sonra internetin yaygınlaşması bu farklılaşmanın ve unutulmanın hızını arttırmış durumda. Buna rağmen, koleksiyonerlerle birlikte yeni retro akımları, plak ve kaset gibi ürünlerin yok olmamasında büyük rol oynuyor.

Eskişehir’de sahaflık yapan ve antika ürünleri biriktirip satan Devran Bildik, eski müzik ekipmanları satışı da yaparak unutulmaya yüz tutmuş plak gibi değerli eşyaların hala kullanılabilir olmalarını sağlıyor. Yeni akımlarla birlikte bu tarz eşyaların marjinalleştiğini söyleyen Bildik, “Popüler olan şey bir süre sonra eskidiğinde, tekrar o popüler olan eşyayı kullanmak sıra dışı bir kullanım olmaya başlıyor. Bir yandan marjinal bir kullanıma dönüşmeye başlıyor. Bu sanırım tekrar insanların daktilo edinmek istemesine, kasetçalar elde etmek istemesine ya da plak çalar elde etmek istemesine sebep oldu” dedi.

“Moda olsa da olmasa da plak her zaman değerli olacak”

Plağın aslında hiçbir zaman tamamen bitmediğinden bahseden Bildik, gerçek anlamda sesten ve müzikten anlayan insanların her zaman plağın değerini vermeye çalıştıklarını fakat kasetin çıkmasıyla bunun geri planda kaldığını söyledi. Devran Bildik, “İçlerinde ne yazık ki en kötüsü kaset. Ve ne yazık ki en kötüsü kaset, en iyisi plağı çıkar çıkmaz ikinci plana attı. Çünkü plak hantal, ağır, kolay yıpranan; tozdan, nemden, herhangi bir şeyden çabuk hasar gören bir eşya. Ama sesi en geniş şekilde, en düzgün, en temiz, hele de cihazınız da güzelse dinleyebileceğiniz, bir müzisyenden en çok keyif alabileceğiniz tek müzik kayıt sistemi hala plak. Bir kere plak almaya başladığınızda, plak çalar edindiğinizde yani pikap edindiğinizde yavaş yavaş merak da ediyorsunuz. İşleyişi merak ediyorsunuz. Orada yavaş yavaş aradaki farkı öğreniyorsunuz. Bence plak, pikap üretildiği sürece hala bir şekilde kendine bir yer bulup, gerekirse moda da olsa, moda olmasa da her zaman plak değerli olarak var olacak” şeklinde konuştu.

“Plak sadece moda diye alıp kenara atacağınız bir şey olmamalı”

Diğer kayıt aygıtları gibi kopyalanabilir ve tekrar ulaşılabilir olmamaları dolayısıyla dönemine özgü ve nadide parçalar olan plakların son derece iyi muhafaza edilmesi gerektiğine değinen Devran Bildik, “Bir dönem üretilmiş olan plaklar; işte Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Aşık Mahzuni Şerif, Neşet Ertaş plakları gibi, üretildikleri sayıdan çok daha azı şu an evlerimizde ya da elimizde. Biz bunlardan her birini yıprattığımızda, eskittiğimizde, kırdığımızda bir tanesini daha yok ediyoruz. Bir tanesini daha kaybediyoruz. Yani plak sadece moda diye alıp kenara atacağınız bir şey olmamalı. Çünkü siz aslında bir yerde koleksiyoncu görevi de yapmış oluyorsunuz. Bozulabilecek, yıpranabilecek ve dünyadan bir tane daha eksilebilecek bir şeyi almış oluyorsunuz. O yüzden onu korumaları da gerekiyor insanların. Bu bilince de ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.