Parklardaki spor aletleri kullanımına dikkat

Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Uzm. Dr. Türkan Tünerir, konuyla ilgili vatandaşlara çeşitli önerilerde bulundu.

Vatandaşların spora teşvik edilmesi için park alanlarına kurulan egzersiz aletleri, pek çok kesim tarafından oldukça ilgi görüyor. Özellikle sabahın erken saatlerinde 7’den 70’e her yaş aralığının kullandığı bu aletler sağlıklı yaşamın eğlenceli tarafına hitap ediyor. Ancak gözardı edilen bazı unsurlar yüzünden spor aletleri, sanıldığının aksine ciddi tehlikelere yol açabiliyor. Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Uzm. Dr. Türkan Tünerir, egzersiz yapmanın faydalı olduğunu, fakat bilinçsiz kullanımın ciddi sakatlanmalara yol açabileceğini ifade etti. Her insanın kas gücünün aynı olmadığını belirten Tünerir, kişilerin kendi vücut seslerini dinleyerek egzersiz yapmaları gerektiğine dikkat çekti.

“Egzersiz aletlerinin kullanımını da bizler öğretmeliyiz”

Egzersiz aletlerinin kullanımı hakkında uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Tünerir, “Park ve bahçelerde egzersiz araçlarının olmasında fayda var diye düşünüyorum, ancak kullanımını da bizler öğretmeliyiz. Bu cihazlar daha basit şeyler olarak görülse de öncesinde ısınma hareketleri yapılması gerekir veya bir iki tur çevrede yürümek, kasları ısıtıp, kan dolaşımını artırdıktan sonra egzersize başlamak gerekir. İleri yaşta kas dokusunu kaybetmiş bir bireyin, aynı ağırlıktaki cihazlarla hareketi yapmaya çalışması tendon yırtıklarına, kaslarda incinmelere sebep olabilir. Yine çok küçük çocuklarda eklemler çok hassas olduğu, epifiz kıkırdakları kapanmamış olduğu için ve büyüme devam ettiği için eklemlerini zorlamaları incinmelere yol açabilir. Bu aletler kişiye göre ayarlanmadığı, standart yapıda olduklarından dolayı bu yaş grubunun egzersiz aletlerini kullanması sakıncalı olabilir” şeklinde konuştu.

“Egzersiz alanlarına kullanım kılavuzu konulabilir”

Halkı bu konuda bilinçlendirmek adına belediyelerin çalışmalar yapması gerektiğini söyleyen Türkan Tünerir, şunları kaydetti:

“Aletlerin nasıl kullanılacağına dair çok detaylı panolar asılabilir alanlara. Her cihazla ilgili hangi yaşlarda, hangi rahatsızlıklarda kullanılabileceği ile alakalı detaylar olmalı. Cihazın kullanım şekli bile anlatılmalı; nasıl inilir, binilir, hareketi nasıl sağlar gibi. Egzersiz alanlarında kullanım kılavuzu gibi broşürler konulabilir. Hatta yoğunluğa göre belli saatlerde, belediyeler o alanlarda bilgilendirme yapan spor eğitmenleri görevlendirebilir. Aynı zamanda nasıl kullanıldığına dair tanıtıcı videolar da konulabilir.”