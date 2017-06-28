Pınarbaşı havuzlarında sezonu açıldı

Sezonun açılmasıyla birlikte havuzlar ve piknik alanlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özellikle hafta sonları daha fazla misafir ağırlayan merkezde, hem çocuklar hem de yetişkinler için havuzlar bulunuyor. Kaydırak ve tramplenin de eksik olmadığı alanda çeşitli eğlence aletleri de yer alıyor. Yaz kış fark etmeksizin 26 derece sabit sıcaklıkta bulunan doğal şifalı kaynak suyunda serinleme imkanı elde eden vatandaşlar, merkezde bulunan ve Eskişehir’in popüler isimlerinden ünlü Ömer Usta’nın restoranında yöresel lezzetleri de tatma imkanı buluyor.

Ayrıca her türlü toplu organizasyonların yapılmasına imkan sağlanan havuzlar, yeni misafirlerini bekliyor.