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23 Haziran 2017 11:36

Rektör Gönen’in Ramazan Bayramı mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Gönen’in Ramazan Bayramı mesajı

23 Haziran 2017 11:36

Dr. Hasan Gönen, Ramazan Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı.


Rektör Gönen, toplumu kaynaştıran ve kardeşliği pekiştiren bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını kaydetti.


“Milletimizin köklerinden gelen, dostluk ve yardımlaşma, birlik ve beraberlik gibi gelenek ve göreneklerimizin en güzel şekilde yaşatıldığı bayramlarımız, bizi millet yapan ve kardeşçe bir arada yaşamamızı sağlayan ortak duygularda buluşturmaktadır” diyen Gönen, şöyle devam etti:


“İnsanları günlük yaşamın sıkıntı ve kaygısından uzaklaştırarak aile fertlerinin, akraba, dost ve arkadaşların bir araya gelmesini sağlayarak özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan bayramlar, sevgi ve hoşgörü duygularını güçlendirerek, sevinç ve mutluluğu milletçe yaşadığımız özel günlerdir. Bu bayramda da annelerimiz, babalarımız, akrabalarımız ve dostlarımızın yanı sıra yetimleri, öksüzleri, hastaları, şehit yakınlarını, şehit çocuklarını ziyaret edelim, onların da bayram sevincine ve mutluluklarına ortak olalım. Muhtaçları, düşkünleri, yaşlıları koruyup gözetmeyi; onlara da yardım elimizi uzatmayı, ihmal etmeyelim. Bu vesile ile başta Üniversitemiz mensupları olmak üzere, sevgili öğrencilerimizin, kıymetli ailelerinin ve tüm halkımızın mübarek Ramazan Bayramını kutlar, sevgi, saygı ve kardeşlik duyguları içerisinde mutlu bir bayram geçirmelerini dilerim.”




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