Sanayiciler iftarda bir araya geldi

Organize Sanayi Bölgesi içerisinde verilen iftara; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Basket Başkanı Sinan Özeçoğlu ve çok sayıda iş adamı katıldı.

Dualarla oruçların açılmasının ardından Celalettin Kesikbaş açıklamalarda bulundu. 1,5 aydır görev başında olduklarını belirten Başkan Kesikbaş, "Henüz 1,5 ayımız geçti. Eskişehir Sanayi Odası için hazırlamış olduğumuz projeler vardı. Bu vesileyle onlarla ilgili altyapı çalışmalarını tamamladık. Allah nasip ederse birkaç ay içerisinde bunların sunumlarını yapacağız. Ardından hızlı bir şekilde özellikle de eğitimden, ara elemandan ve işçi ile ilgili olan kısımlardan başlayarak yolumuza devam edeceğiz. İhracat ile ilgili projelerimiz de hızlı bir şekilde başladı. Aslında anlattığımız ve konuştuğumuz neler varsa hepsini tek tek yapıyoruz. Ramazan münasebetiyle iftarımız çok güzel oldu. Artık seçimler bitti. Birlik ve beraberlik zamanındayız" dedi.