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21 Mayıs 2018 16:01

Şehit Anıl Gül için iftar verildi

Odunpazarı Belediye Başkanı Av.

Şehit Anıl Gül için iftar verildi

21 Mayıs 2018 16:01

Kazım Kurt, Şehit Anıl Gül için Gültepe Mahallesi’nde düzenlenen iftara katıldı.


2016 yılı Mayıs ayında Nusaybin’de şehit düşen Astsubay Anıl Gül için ailesi Gültepe Mahallesi Açıkalın Sokak’ta iftar yemeği verdi. Odunpazarı Belediyesi’nin de destek verdiği iftar yemeğine Kazım Kurt’un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.


Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt, dilek ve şikayetleri dinledi. Başkan Kurt, “Çok sayıda evladımızı teröre kurban verdik. Anıl Gül de bu evlatlarımızdan biri. Ben başta Anıl kardeşimiz olmak üzere tüm kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Allah hepimize sabırlar versin. Vatan uğruna şehit düşen evlatlarımızı sakın unutmayalım. Onlara çok şey borçluyuz” dedi.




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