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12 Ağustos 2018 18:18

’Şehrin Ateşi’ne yoğun ilgi

Odunpazarı Belediyesi tarafından ‘Şehrin Ateşi’ sloganı ile düzenlenen Odunpazarı 4’üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’nda sanatçı ve bilim insanlarının çalışmaları üçüncü gün de devam etti.

’Şehrin Ateşi’ne yoğun ilgi

12 Ağustos 2018 18:18


Tarihi Odunpazarı Meydanı’nda gerçekleştirilen Odunpazarı 4’üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’nda üçüncü gün Sagar Pişirim Tekniği uygulandı. Çalıştayın üçüncü günü bilim insanları ve sanatçıların çalışmalarını izlemek için Odunpazarı Meydanı’na gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, seramik eserleri inceledi.


Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Eskişehirlilerin de yoğun ilgi gösterdiği Odunpazarı 4’üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’na 10 bilim insanı ve sanatçı katıldı. Sanatçılardan yaptıkları çalışmalar ve seramik pişirim teknikleri ile ilgili bilgi alan vatandaşlar, sanatçıların çalışmalarını ise ilgiyle izledi.



Sorkun çömlekçilerine yoğun ilgi


Çalıştayda yer alan Sorkun çömlekçileri de yoğun ilgi gördü. Çalıştayı izlemeye gelen vatandaşlara çömlekler ile bilgi veren Sorkun çömlekçileri, çömleklerin nasıl yapıldığını vatandaşlara gösterdi. Odunpazarı 4’üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’nda, Sorkun çömlekçilerinin de yer alması ile Odunpazarı Belediyesi sanatı, bilimi ve geleneği bir araya getirmiş oldu.



Sagar pişirim tekniği uygulandı


Gün sonunda çalıştaya katılan bilim insanları ve sanatçılar, gün boyu yaptıkları eserleri Odunpazarı Meydanı’nda bulunan fırınlarda sagar pişirim tekniğini kullanarak pişirdi. Bilim insanları ve sanatçıların fırınlardaki çalışmalarını izleyen vatandaşlar, toprakla ateşin dansından adeta büyülendi.




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