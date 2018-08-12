Serebral palside ailelere büyük rol düşüyor

Beyhan Yenerkol, serebral palsi hastalığı hakkında bilgi verdi.

Serebral palsi hastalığının ne olduğunu anlatan Yenerkol, hastalığın belirtileri hakkında açıklamalarda bulundu. Beyhan Yenerkol, “Serebral palsi halk arasındaki deyimi ile beyin felcidir. Çocuklarda gördüğümüz bir hastalıktır. Çocuklar doğduktan sonra 18 aya kadar beyin gelişimlerinin büyük kısmını tamamlarlar. Ama 6 yaşına kadar bu gelişim devam eder. Çocuktaki bu hasar kalıcı bir bozukluk oluyor. Çocuk yürüyemeyebiliyor, konuşamayabiliyorlar, beyinsel bozukluklar olabiliyor, yutkunamayabiliyorlar. Daha hafif vakalarda sadece parmak ucuna basarak yürüme şeklinde karşımıza çıkabiliyor" dedi.

"Aile çocuğun gelişimine dikkat etmeli"

Hastalığın tanısında ailelere büyük görev düştüğünü vurgulayan Yenerkol, şunları söyledi:

“Serebral palside erken tanı çok önemli. Erken tanıda bulunabilmek için anne-babanın bir çocuğun normal gelişimini bilmesi gerekiyor. Çocuk 0-3 ay arasında başını tutabilmeli. 4 aylık bebek sırtüstü yatarken yan dönebilmeli. 6 aylık bir bebek desteklendiğinde oturabilmeli. 8 aylık bebek artık desteksiz oturabilir. 9. ayda bebek emeklemeye başlar. 10-11 ayda tay durabilir, 12-14 aylar arasında yürüyebilir. 2 yaşında olduğunda merdivenleri inip çıkabilir. 2 buçuk yaşına gelen çocuk zıplayabilir. Eğer anneler çocuklardaki bu gelişimi biliyorlarsa bir sorun olduğunu fark edebilirler. Ailelerin bilinçli olması şart. Halk arasında söylenen ‘erkek çocuğu geç yürür, geç konuşur’ diye düşünüyorlar. O yüzden geç farkına varabiliyorlar. Eğer hafif bulgular varsa çocuk öyle büyüyüp gidiyor.”

"Çocuk hareket edemez hale gelebilir"

Erken tanı ve tedavi ile hastalığın ilerleyişinin büyük oranda durdurulacağını söyleyen Yenerkol, “Çocuk tedavi edilmezse zamanla adalelerde tutulmalar, eklemlerde bozukluklar gelişiyor. Adaleler rehabilitasyon ile çalıştırılmazsa zayıflar. O kol veya bacakta kısalık gelişebilir, eklemlerde bozukluk olabilir. Çocuk hareket edemez hale gelebilir. Tedaviye erken başlanmışsa birtakım eklem kısıtlılıkları gelişmeden önlem alabiliyoruz” diye konuştu.

Son teknoloji cihazlar ile tedavi

"Fizyomer olarak 18 yıldır merkezimizde rehabilitasyon uygulayarak serebral palsili çocuklarımızı tedavi etmekteyiz. Serebral palsi tedavisinde son teknoloji cihazlar kullanılıyor" diyen Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Beyhan Yenerkol, “Srebral palsi tedavisinde aktif yürüme robotunu kullanıyoruz. Bunun yanı sıra Sanal Gerçeklik Cihazlarımız var. Bu özellikle oyunla karışık aktif hareket etmeyi sağladığı için çocuklar tarafından da çok seviliyor. Terapi havuzumuzu kullanıyoruz. Ayrıca Uzay Terapi cihazımız var. Bu cihazda çocuk bir kafes içinde özel giysi ve kemerlerle bağlanıyor ve bu şekilde yürüyor. Çocuk yürüyebildiğini görüyor ve bu çocuğu motive ediyor ve gelişmeyi hızlandırıyor” şeklinde konuştu.

Yürümek mümkün

Son olarak tedavi sonuçlarında yaşanan gelişmeleri aktaran Yenerkol, "Çok sayıda serebral palsili çocuğumuzun çeşitli rehabilitasyon programları ile gelişimlerini destekliyoruz, sağlıklı bir şekilde gelişmelerine ve yürümelerine yardımcı oluyor. Örneğin rehabilitasyon programı ile başını tutamayan bir bebek başını tutabiliyor, oturamayan oturabiliyor, yürüyemeyen de bazen kısa, bazen de uzun süreçte yürüyebiliyor. Rehabilitasyon bir ekip işidir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarımız, fizyoterapistler ve aileler hep birlikte hareket etmelidir" dedi.