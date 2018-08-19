Serinlemek için sulama kanalına giren çoban boğuldu

Olay, Alpu ve Beylikova ilçesi arasında bulunan sulama kanalında meydana geldi. Çobanlık yapan Afgan uyruklu Merza Mohammed, (38) iddialara göre serinlemek için suya girdi. Yanında çalıştığırdığı Mohammed’e ulaşamayan E.I. ise sulama kanalının yanında giysilere ulaştı. E.I.’nin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu Merza Mohammed’in cansız bedeni sudan çıkarıldı. Mohammed’in cenazesi Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.