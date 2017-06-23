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23 Haziran 2017 16:20

Seyitgazi Belediyesi personeli iftarda buluştu

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, iftar programında belediye personeli ile bir araya geldi.

Seyitgazi Belediyesi personeli iftarda buluştu

23 Haziran 2017 16:20


Seyitgazi Belediye personeli ve ailelerinin katılımıyla Santral Park tesislerinde gerçekleştirilen iftar programı öncesi Başkan Kalın ve eşi belediye personelinin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ederek hayırlı iftarlar diledi. Personel ve aileleriyle masaları dolaşarak sohbet eden Başkan Kalın, "On bir ayın sultanı Ramazan ayında,bugün siz değerli mesai arkadaşlarım ve kıymetli ailelerinizle aynı sofrada bir araya gelmenin birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile bugün ilçemizin kalkınmasında birlikte yol aldığımız vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenen İlçemizin ’geçmişin izinde geleceğe’ daha hızlı, koşar adım gitmesinde büyük pay sahibi olan sizlere teşekkürlerimi sunuyor; şimdiden huzurlu ve sevgi dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi.




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